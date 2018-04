Avengers: Infinity War, cosa ci hanno lasciato 10 anni di MCU? Nuovo video, "Legacy"!

"C'era un'idea"... E adesso eccoci qui, dieci anni dopo l'inizio del Marvel Cinematic Universe. Siamo a soltanto una settimana dal film più atteso dei Marvel Studios ed è arrivata una nuova featurette che ci mostra tutto quel che abbiamo visto finora, oltre a donarci un pizzico di speranza per il futuro. Guardate!

"C'era un'idea, Stark lo sa. Si chiama 'Avengers Initiative, e l'idea era di riunire un gruppo di persone straordinarie e vedere se sarebbero diventate qualcosa di più, vedere se avrebbero potuto lavorare insieme se ne avessimo avuto bisogno. Per battaglie che noi non avremmo mai potuto combattere."

Dopo un successo senza precedenti, i Marvel Studios sono finalmente pronti a mostrare al mondo il loro progetto più importante e, forse, azzardato: Avengers: Infinity War, che arriverà la prossima settimana nei cinema di tutto il mondo.

E dunque, per ricordare questi primi 10 anni insieme agli Eroi Più Potenti della Terra, ecco la featurette "Legacy", eredità cioè, che punta i riflettori su quanto ci ha donato, fino ad oggi, l'Universo Cinematografico Marvel. Nel video ci sono frammenti di interviste con il cast e la troupe di molti dei nostri blockbuster preferiti Marvel, e c'è il Presidente Kevin Feige che dice anche lui qualcosa. Date dunque un'occhiata a questo video e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva il 25 aprile al cinema, in Italia!