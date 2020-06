Avengers: Infinity War, un cortometraggio animato spiega come si poteva sconfiggere Thanos

Se al posto di Star-Lord ci fosse stata Captain Marvel, gli Avengers avrebbero sconfitto Thanos in Avengers: Infinity War. Così, almeno, sembrerebbe dimostrare l'ultimo episodio di Marvel Battleworld, una serie di cortometraggi animati disponibile sul canale YouTube Marvel HQ. La serie è nata come complemento del sistema di gioco Funko.

Nell'episodio in questione, una squadra di Avengers composta da Iron Man, Spider-Ham, Baby Groot, Throg (Frog Thor) e Captain Marvel combatte contro Thanos per recuperare il Guanto dell'Infinito. La tecnica dell'attacco ricorda molto da vicino quella utilizzata da Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Mantis e Drax in Avengers: Infinity War.

Nel film, come si ricorderà, i Vendicatori vengono sconfitti, anche a causa di Star-Lord, che finisce per sabotare l'operazione dopo aver appreso della morte di Gamora. Sono costretti così a inseguire Thanos per tutto il film conclusivo, Avengers: Endgame. Marvel Battleworld dimostra però che il loro piano era corretto, e avrebbe potuto funzionare. In questo caso, infatti, il Titano è sconfitto e il Guanto dell'Infinito gli viene strappato con forza.

In ogni caso, le squadre sono leggermente diverse. Nel film manca per esempio l'apporto di Captain Marvel, decisivo nel corto di animazione. Il fattore determinante per il fallimento dell'operazione, però, sembra essere Star-Lord.

Per altri approfondimenti su Avengers: Infinity War, rimandiamo al commento di Kenneth Branagh sul suo cameo vocale e a un'idea sul ruolo di Captain America nel primo script del film.