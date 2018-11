Avengers: Infinity War, il contributo di James Gunn sulla caratterizzazione di Groot

Dopo aver visto uno scontroso Groot in versione teenager nella fase finale del minutaggio di Guardiani della Galassia Vol. 2, il suo fare spocchioso è tornato nuovamente protagonista in Avengers: Infinity War, confermando come questo personaggio sia in continua evoluzione fin dal primo capitolo cinematografico diretto da James Gunn.

Sebbene i fratelli Joe ed Anthony Russo abbiano preso il comando dei supereroi e non coinvolti nel lungo corso di narrazione dell’ultima pellicola sugli Avengers, l’uomo dietro il successo planetario dei Guardiani, il regista e sceneggiatore James Gunn, ha pur sempre inciso con la sua influenza per l’apparizione di Groot nel lungometraggio. A darne notizia è Anthony Francisco, il visual development artist del cinecomic:

“James Gunn voleva inoltre aggiungere un po’ di attitudine selvaggia dove non rifiniva lui stesso, potando ad esempio le sue foglie in quegli spazi imbarazzanti, inserendo un po’ di pancia per mostrare un Groot poco curante del suo aspetto”.



In attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi del sequel, i fan dei Guardiani della Galassia dovranno attendere ancora diverso tempo per rivedere il team nuovamente al cinema per il terzo capitolo. Stando ad un report dell'attendibile Production Weekly la produzione del cinefumetto, che comunque dovrebbe mantenere lo script del regista, non avrà inizio prima del 2021.

In Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da problemi troppo imponenti per essere gestiti da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War ad oggi è il cinecomic di casa Marvel che ha incassato di più in tutto il mondo, arrivando a totalizzare ben 2 miliardi e 46 milioni di dollari, posizionandosi così in quarta posizione nella classifica dei film di maggiore incasso al botteghino. L'uscita del sequel, per il momento ancora senza nome, è prevista per maggio 2019.