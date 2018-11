Avengers: Infinity War, concept e idee scartate per War Machine, Rocket e Thor

La realizzazione di un film è molto lunga e, spesso, dalla prima stesura della sceneggiatura ed i primissimi storyboard all'effettiva pellicola che vediamo sul grande schermo, vengono apportate svariate modifiche. Non fa eccezione Avengers: Infinity War, il cinecomic di casa Marvel Studios.

In questi giorni, grazie all'Art of Avengers: Infinity War abbiamo visto tanti concept inediti, bozzetti alternativi ed idee scartate sul film. Oggi ve ne sveliamo delle altre.

Ad esempio è stato reso noto che, almeno inizialmente, il ruolo di War Machine (Don Cheadle) era molto più grande di quanto poi abbiamo visto su schermo. Tanto che il concept artisti Phil Saunders ha svelato di aver realizzato ben due armature per il personaggio su schermo, anche se alla fine ne ha indossata soltanto una: "Originariamente, Rhodey aveva due armature nel film. E alla fine hanno scelto di includerne solo una, quindi gli elementi migliori di entrambe sono finite in quella.". Anche se la seconda armatura non è presente, secondo i report è stata 'salvata' per Avengers 4.

Un altro concept art scartato (qui sotto) vede, invece, una sequenza totalmente eliminata dal film. A quanto pare, nel corso della loro avventura in solitaria, sia Thor che Rocket avrebbero unito le forze per combattere quello che sembra una 'versione cinematografica' del Serpente di Midgard. Cosa ne pensate?