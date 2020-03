Avengers: Infinity War, un concept art mostra una nuova versione della morte di Visione

Uno degli artisti di Avengers: Infinity War ha rivelato sulla sua pagina ufficiale di Instagram una nuova versione della morte di Visione nell'acclamato film dei fratelli Russo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Ryan Meinerding dei Marvel Studios ha scritto sul social: "Ecco un design di Visione dalla fine di Avengers: Infinity War". Che ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il personaggio tornerà (in vita?) nella serie televisiva WandaVision, quarto capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che arriverà a dicembre su Disney+ dopo le uscite di Black Widow, Falcon & The Winter Soldier e Gli Eterni. In una precedente intervista Bettany ha dichiarato: "Sì, sono tornato per WandaVision ... Sono un tale ammiratore di Kevin Feige, ha corso un rischio gigante con questo spettacolo e il concetto dietro a questa storia. È magnificamente scritto dal suo staff di scrittori - ed è fottutamente fuori di testa. Voglio dire, sono così fuori di testa le scelte che stanno facendo."

Tra i prossimi appuntamenti dei Marvel Studios citiamo anche Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (previsto per il 12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Loki (primavera 2021), What If...? (estate 2021), Spider- Man 3 (16 luglio 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), Occhio di Falco (autunno/inverno 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022). Tra le serie in arrivo su Disney+ anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, mentre Captain Marvel 2, Ant-Man 3, Blade e Guardiani della Galassia 3 non hanno ancora una data di uscita.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Infinity War e ad un saggio sulle tre migliori scene di Avengers: Endgame.