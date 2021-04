Avengers: Infinity War compie 3 anni: i Russo pubblicano un video dal dietro le quinte

Usciva tre anni fa, il 27 aprile del 2018, l'amatissimo e idolatrato Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, l'inizio della fine della Saga dell'Infinito e del primo macro-arco cinematografico del MCU prodotto da Kevin Feige, e per festeggiare l'anniversario proprio i registi hanno condiviso via social del materiale inedito.

I Russo hanno infatti condiviso su Instagram un frame di una momento durante le riprese del film e anche alcuni footage inediti, di cui uno dedicato principalmente a Tom Holland, interprete di Spider-man. Si legge in descrizione: "3 anni dall'uscita di Infinity War. Ecco il regalo di compleanno che Tom Holland stava spolverando". Nel filmato vediamo cast e crew presenti sul set cantare a Holland "buon compleanno".



Negli altri due vediamo invece Joe Russo camminare per una strada di New York parzialmente distrutta e infine il Tony Stark di Robert Downey Jr, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e il Wong di Benedict Wong discutere e prepararsi alla riprese nel Sancta Sanctorum. È tutto materiale mai visto prima e un bel e veloce regalo da parte di registi per i fan del MCU, che giusto qualche giorno fa hanno anche festeggiato il secondo anniversario dell'uscita di Avengers: Endgame al cinema, avvenuto nel 2019.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.