Avengers: Infinity War, come reagirà T'Challa alla vista dei Guardiani della Galassia?

La parola a! L'attore, durante un'intervista, ha detto qualcosa sulla reazione del suo personaggio, Pantera Nera, alla vista del gruppo sgangherato di eroi spaziali dell'MCU.

Come è stato recentemente annunciato, sappiamo che la battaglia contro il Titano Pazzo Thanos - che vedremo in Avengers: Infinity War - avrà luogo in Wakanda e dunque, di certo, i Guardiani della Galassia andranno, come i Vendicatori, lì, nella terra di TChalla.

Sappiamo già che Rocket e Groot saranno presenti per combattere contro gli Outriders di Thanos in Wakanda e, mentre non è chiaro se si uniranno a loro anche Star-Lord e Gamora (è possibile che combatteranno al fianco di Iron Man, Doctor Strange, e Spider-Man su Titano), è comunque una squadra di tutto rispetto! Durante un'intervista sul set di Avengers: Infinity War, a Chadwick Boseman è stato chiesto della reazione di Pantera Nera all'arrivo dei Guardiani e lui beh, ha risposto, tmidamente, ma qualcosa ha detto:

"Ovviamente c'è uno scontro, tutto è conflitto, ma non è necessariamente un conflitto che avrà luogo tra di noi, è più qualcosa di riconducibile alla sfera emotiva, psicologico e sociale", ha scherzato. "Penso che la cosa positiva sia che, in questa avventura, si vedranno loro nel mio mondo e quindi è interessante vederli entrare nel nostro spazio, che non è qualcosa che accade spesso. Siamo convinti che sia importante per noi dare il "sapore di Wakanda" e loro si troveranno davvero bene al nostro spazio, e questa è una cosa che contribuirà a far divertire tutti."

Alla domanda sul motivo per il quale T'Challa permetterà di prendere Wakanda come palcoscenico per questa battaglia, Boseman ha spiegato che si tratta di una minaccia molto grande: "Thanos è un problema di dimensioni enormi, un problema che riguarda chiunque nel mondo e questo farà seguire Wakanda a tutti, si trova sulla scena mondiale e siamo una nazione talmente avanzata che è l'unica a poter aiutare in quella situazione, quindi è per questo che tutto ciò accadrà lì."

Avengers: Infinity War, al cinema dal 27 aprile 2018.