Avengers: Infinity War, Chris Pratt non ha dubbi, il film supererà le aspettative di tutti

Il cinecomic corale sui Vendicatori,Avengers: Infinity War , sta per arrivare in sala e non c'è film che, al momento, si aspetti con maggiore ansia, a livello globale. La star dei Guardiani della Galassia, Chris Pratt sa che siamo tutti in trepida attesa e ci racconta qualcosa su ciò che possiamo aspettarci dal film.

E sarà qualcosa di grandioso! Almeno secondo l'interprete di Star-Lord che ha definito la pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo come "il film più grandioso di tutti i tempi." A onor del vero, aveva definito in modo simile anche Guardiani della Galassia Vol. 2, lo ricordate? Però ok, lui è Peter Quill, quindi glielo concediamo un po' d'entusiasmo!

In una recente intervista con HollywoodXYZ, insieme alla sua co-protagonista Zoe Saldana, Pratt ha proprio detto che non importa quanto siano alte le aspettative dei fan, il film le supererà tutte:

"Questa è stata un'impresa monumentale. Girare questi film con la quantità di membri del cast che ci sono, con il livello di segretezza incredibile che hanno impostato, con la sceneggiatura tenuta sotto chiave, i fratelli Russo hanno fatto un lavoro incredibile. Dieci anni e 18 film hanno portato a questo momento. E' stato surreale. E poi voglio dire, diciamo che siamo stati tutti tenuti sotto una sorta di embargo su qualunque cosa, non possiamo dire nulla, perché insomma, io credo che loro sappiano bene cosa hanno tra le mani. E quindi posso tranquillamente dire, in termini di aspettative, che potete alzarle quanto volete, saranno tutte attese e superate!"

In un'altra recente intervista con FOX 5 DC, a Pratt è stato chiesto di parlare di un particolare momento che coinvolge il suo personaggio, quando lo si vede in un frangente in cui Star-Lord sembra fare il "dito medio", e l'attore ha confermato la speculazione:

"Forse perché, sai, i trailer rientrano in un sistema di valutazione diverso rispetto a un film intero. Potrei fare una cosa in un film che non sarei in grado di fare in un trailer. Non ho visto ancora il risultato, ma ... Allerta spoiler! Penso proprio che vedrete il dito medio!"

A sentire Pratt vedremo davvero un film grandioso, che è quello che ci aspettiamo tutti. Secondo voi riusciranno le nostre aspettative ad essere pienamente soddisfatte? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

Avengers: Infinity War, dal 25 aprile al cinema.