Avengers: Infinity War, Chris Pratt su Downey Jr: "Una bella persona, gentile e amica!"

Mentre le prevendite di Avengers: Infinity War vanno a ruba in america e il secondo trailer ufficiale del crossover deibatte ogni record, ecco che oggiè intervenuto per raccontare una storia di amicizia sul set con, la star di

In una nuova intervista con Empire Magazine, l'interprete di Star Lord del Guardiani della Galassia ha infatti avuto modo di parlare della generosità di Downey Jr, dichiarando: "Ragazzi, ha saputo creare un'atmosfera davvero sorprendente. È un po' come lo stesso Tony Stark. Penso che molto di ciò che rende Tony così amato siano le stesse qualità che rendono Robert così fantastico. E probabilmente sono anche ricchissimi in egual misura. Si prende davvero cura degli attori che lo circondano, in un modo che non avevo mai visto prima: girando il film, il mio fisico è stato esposto a lungo a diverse intemperie, ma lavoravo comunque duramente durante le riprese. Un giorno Robert mi si avvicinò e disse 'tutto bene, sì?', e io gli risposi 'sì, ho giusto un po' di mal di gola'. Neanche dieci minuti dopo avevo accanto a me una persona che mi riempiva di erbe medicinali e si prendeva cura di me. Poi mi ha offerto anche dl'uso del suo trailer in cui potevo sedermi e usare alcuni dei suoi gadget curativi high-tec. È stato meraviglioso, momenti davvero bellissimi".



Pratt ha poi continuato rivelando che Downey Jr è stata la prima persona a chiamarlo dopo il suo ingaggio nei panni di Star Lord: "Quando sono arrivato per la prima volta nel MCU, Robert è stato il primo a chiamarmi per dirmi 'ehi amico, benvenuto. Se hai bisogno di qualcosa, io ci sono. Ci sono poche persone al mondo che stanno attraverso una momento come il tuo, così sotto i riflettori, quindi per qualsiasi cosa avrò sempre il telefono accesso'. Adesso ho una specie di devozione nei suoi confronti e, senza fare paragoni con lui, anche mi sento di offrire il mio aiuto a chi verrà dopo di noi".



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.