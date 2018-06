Avengers: Infinity War: Chris Hemsworth deride il collega Chris Evans

Durante una recente intervista concessa ad Esquire, l'attore protagonista di Avengers: Infinity War Chris Hemsworth ha parlato delle differenze fra il suo personaggio e quello del collega Chris Evans ... concentrandosi su un dettaglio particolare: la barba!

Sappiamo che Thor ha sempre fatto sfoggio di una barba ben curata in tutte le sue apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, ma dopo essere stato dichiarato fuorilegge a seguito degli eventi di Civil War, anche Capitan America ha aderito al particolare look, mostrando la sua nuova barba in Infinity War.

"Mi piacerebbe dire di essere l'originale, quello che lanciato la moda" ha detto scherzosamente il simpaticissimo Chris Hemsworth. "Chris Evans mi ha chiaramente copiato. E anche in maniera piuttosto patetica ... si è anche fatto crescere i capelli per cercare di assomigliare a me, io li avevo lunghi nei primi film."

Dalle prime foto rubate dal set di Avengers 4 e soprattutto dalle nuove concept art, sappiamo che Capitan America tornerà al look da "bravo ragazzo", con capelli corti e barba rasata. Nonostante abbia volutamente taciuto sul rivelare dettagli riguardo al prossimo, attesissimo film della saga, Hemsworth ha dichiarato che il cast Marvel è il più affiatato col quale ha mai lavorato.

"Sono affezionato ad ognuno dei miei colleghi in maniera diversa e soprattutto per ragioni diverse. Chris Evans è il mio migliore amico fra gli Avengers, e adesso ho conosciuto Chris Pratt ed è una persona fantastica, stiamo sviluppando la nostra amicizia in questi mesi. Voglio bene a tutti i miei colleghi Avengers e sarò per sempre affezionato ai tanti momenti che abbiamo condiviso."

Destinato a superare i 2 miliardi di incasso, Infinity War è l'apripista per Avengers 4, che arriverà il prossimo anno. Proprio Hemsworth recentemente ha dichiarato che il prossimo film della saga sarà ancora più sconvolgente. A quanto pare, inoltre, il suo rivale "di barba" Chris Evans nei panni di Capitan America avrà un ruolo fondamentale.