Avengers: Infinity War: chi per primo vedrà il film, ricordi che #ThanosDemandsYourSilence

Probabilmente ricorderete che, qualche tempo fa, via social, i due fratelli alla regia del cinefumetto che tutti aspettiamo con ansia,Avengers: Infinity War , ci avevano invitato a stare ad ascoltare Thanos, che ci chiedeva di non spoilerare la pellicola...

Ecco, adesso, con la première a poche ore di distanza e con alcuni fortunati paesi, come il nostro, che potranno godere delle gesta degli Avengers prima di altri, ecco che si torna a fare l'appello, perché spoilerare un film tanto atteso sarebbe una cattiveria bella e buona.

Di certo chi non vuole saperne nulla sarà già in una caverna, ma insomma... Cerchiamo di non far arrabbiare il Titano Pazzo, e seguiamo il consiglio.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."