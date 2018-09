Avengers: Infinity War, che fine ha fatto Valchiria? Tessa Thompson fuga ogni dubbio!

Tessa Thompson, l'attrice del Marvel Cinematic Universe a cui è stato affidato il ruolo di Valchiria, ha rivelato via social il destino del suo personaggio dopo lo schiocco di dita del Titano. Ecco cosa ha detto.

Anche se non l'abbiamo vista fisicamente, nemmeno sulla nave asgardiana che viene attaccata da Thanos all'inizio della pellicola, la Thompson dice che Valchiria non solo è tutta intera, ma sta pure decisamente bene! Il post lo trovate in calce alla notizia, mentre qui in basso vi riportiamo la traduzione della caption.

In questo momento Tessa Thompson è al lavoro con Chris Hemsworth al reboot di Men in Black, pellicola nella quale tornano a recitare insieme dopo Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi.

"È tutta intera, viva e VEGETA 🤺"

Chiarissimo! La sinossi ufficiale:" In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."