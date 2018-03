Avengers: Infinity War, il cast conferma: "preparate i fazzoletti"!

Il cast del cinefumetto Marvel Studios,non ci nasconde qualcosa che forse un po' tutti sospettavamo: durante la proiezione del film, quale che sia il motivo, ci commuoveremo!

Ma, probabilmente è qualcosa che sapevamo già di doverci aspettare, no? Quantomeno perché sappiamo che, essendo il culmine di una serie di storie che hanno iniziato ad appassionarci 10 anni fa, qualcuna di queste arriverà a conclusione. Vedremo quale e come. Mai dire mai, dopotutto.

Comunque, alcuni dei protagonisti principali del film diretto dai fratelli Russo, hanno parlato e specificato la questione, in riferimento a questa epica battaglia che si troveranno ad affrontare e della quale oggi - oddio - vedremo il secondo trailer ufficiale:

Mark Ruffalo: "Sarà un casino. E ci sarà un macello anche nei cinema... Inoltre, si piangerà."

Chris Pratt: “ Io non l'avrei detto, ma hai ragione."

Don Cheadle: “Inizi a guardarti indietro. E percepisci una sorta di senso di chiusura."

Chris Evans: "È un cocktail di emozioni. È passato in un batter d'occhio, ma è stata anche una vita," ha detto. "Sapete, è bello perché tutto si evolverà nel modo sperato. Non abbiamo raggiunto il picco con [Avengers: Age of] Ultron. Il cameratismo di questo film è sempre al massimo. Senza dire troppo, ci sono molte ragioni per noi, per riunirci spesso. "

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva al cinema a partire dal prossimo 27 aprile.