Avengers: Infinity War, Captain America e Vedova Nera avranno un legame sentimentale?

Come ricorderete, al termine diil team risultato sconfitto si ritrovava in prigione, con l’eroe interpretato dapronto a dare vita un nuovo e segreto team.

Con l’arrivo di Avengers: Infinity War saranno passati ben due anni da quegli eventi, e i fan si staranno certamente chiedendo che cosa abbia fatto Captain America durante questo arco oscuro di tempo. “Ho mollato lo scudo”, ha commentato Chris Evans sul set del crossover. “Sono diventato come un fuorilegge per un periodo di tempo, ma penso sia nella sua natura essere al servizio di qualcosa, penso gli serva in maniera da mantenere una certa stabilità mentale, come fosse un ingranaggio all’interno di un sistema. È così che funziona il suo cervello; devono esserci alcuni fattori che funzionano alla perfezione e all’interno dei quali lui può operare. E penso che la stessa cosa si applichi anche a Vedova Nera”.

In effetti, il personaggio di Scarlett Johansson è stato al fianco di Cap negli ultimi misteriosi due anni che intercorrono Civil War e Infinity War: “Sono stati fuori dai radar per un po’ – ha aggiunto l’attrice – ma ancora si preoccupano del mondo circostanze nel modo che conosciamo. E penso che quando li ritroveremo all’inizio del film saranno una macchina perfettamente oliata e funzionante. C’è una sorta di comunicazione non verbale tra i due, un’intesa, ma sono anche più induriti dagli eventi”.

Evans ha poi aggiunto che i due hanno raggiunto un livello di intesa tale da aver rafforzato il loro legame, ma la loro relazione si manterrà su binari strettamente platonici. “In ogni film capisce sempre di più che il mondo non è come lui vorrebbe che fosse, e penso sia dovuto anche al legame tra lui e Vedova Nera. Lei nella sua vita ha visto molte più cose di lui, è più cinica, e penso che Cap abbia imparato molto da lei. Penso che entrambi abbiano imparato qualcosa rispettivamente l’uno dall’altro, specialmente in termini di perdita, come abbiamo visto alla fine di Civil War. Cap è una persona veramente distrutta, che va in missione senza rispondere a nessuno".

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.