Avengers: Infinity War, Captain America combatte un Outrider in questi splendidi modellini

Steve Rogers avrà abbandonato la sua "inquadrata" personalità da Captain America, quando gli eventi di Avengers: Infinity War inizieranno, e questa galleria di immagini Hot Toys presenta diverse nuove rivelazioni...

Avengers: Infinity War è all'orizzonte e Hot Toys continua a divulgare immagini delle sue splendide action figure, che verranno rilasciate per il release della pellicola corale sui Vendicatori. Oggi, è il turno di Capitan America: l'ex leader di The Avengers è in lotta con uno dei mostruosi Outrider di Thanos.



L'action figure è dettagliatissima: Capitan America è in scala 1/6, ed è meticolosamente realizzato sulla base dell'aspetto reale di Chris Evans nei panni di Capitan America/Steve Rogers: la somiglianza incredibile.



L'oggetto da collezione, dall'aspetto davvero molto realistico, è caratterizzato da una nuova testa scolpita dettagliatamente, completo di capelli e barba, un corpo completamente nuovo che mostra il fisico muscoloso di Captain America, un paio di scudi provenienti dalla nazione tecnologicamente avanzata di Wakanda, e un supporto dal design cinematografico, appositamente progettato, e un'arma misteriosa che ancora deve essere rivelata.



Date un'occhiata e diteci se vi piacciono!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.



Rivedremo Cap in Avengers: Infinity War il 25 aprile, al cinema.