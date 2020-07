Avengers: Infinity War, Captain America e Black Panther in azione in un video inedito

Dopo le recenti foto inedite del set di Avengers: Infinity War, in cui abbiamo visto gli interpreti dei Vendicatori tra una ripresa e l'altra, ecco arrivare in rete un nuovo filmato dedicato al dietro le quinte del film dei Fratelli Russo che esplora l'epica battaglia del Wakanda.

Sam Hargrave, regista di Extraction (l'apprezzato action prodotto dai Russo con protagonista Chris Hemsworth) nonché controfigura di Chris Evans e stunt coordinator in diversi progetti del Marvel Cinematic Universe, ha infatti pubblicato su Instagram un video che mostra Captain America e Black Panther fianco a fianco nella lotta contro gli Outriders, gli alieni mandati sulla terra da Thanos per impossessarsi dell'ultima Gemma.

"Grazie a tutti i fantastici performer che hanno dato vita a questa meravigliosa sequenza" ha scritto Hargrave nel post che potete trovare in calce alla notizia. Visto lo straordinario successo ottenuto da Extraction, diventato in pochi giorni uno dei titoli originali Netflix più visti di sempre, non è ancora chiaro se Hargrave tornerà a fare da stunt coordinator per il MCU o se, cosa più probabile, collaborerà nuovamente con i Russo per un sequel del film.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Avengers: Infinity War e alle recenti dichiarazioni di Chris Evans sul suo tempo trascorso nell'Universo Marvel.