Avengers: Infinity War, Bruce Banner incontra Black Panther nella nuova clip

La Marvel ha diffuso in streaming una nuovissima clip ufficiale di Avengers: Infinity War, l’attesissimo terzo crossover dedicato agli eroi più potenti dell’Universo.

Questa nuova clip ci dà ulteriori indicazioni sulla trama del film, finora solamente abbozzabile dal poco materiale narrativo fornito dai vari trailer diffusi sul web; infatti, possiamo assistere al primo incontro tra il Bruce Banner interpretato da Mark Ruffalo e T’Challa, che ha il volto di Chadwick Boseman. Inoltre, è disponibile anche un’intervista congiunta tra Tom Holland e Benedict Cumberbatch – intervistati da Collider – che ovviamente non si sbottonano più di tanto su cosa potremmo aspettarci dalla pellicola di Anthony e Joe Russo.

Per quanto riguarda lo sviluppo della trama, Hulk incontrerà Thanos e, forse sarà proprio lui ad andare sulla Terra ad avvisare gli Avengers del pericolo imminente. Come ci hanno poi detto i fratelli Russo, in Infinity War, Thanos è più potente di Hulk. Vedremo cosa significherà questo per Banner e per la sua controparte gigante e irascibile.

Avengers: Infinity War approderà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.