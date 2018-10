Avengers: Infinity War, Bradley Cooper su Thanos:'È straordinario!'

Bradley Cooper pensa che Thanos sia il punto di forza di Avengers: Infinity War e l'ha affermato nel corso di una recente intervista. Cooper nel Marvel Cinematic Universe è la voce originale di Rocket Raccoon, il combattivo orsetto lavatore dei Guardiani della Galassia. Il personaggio è apparso anche nell'ultimo acclamato capitolo dell'MCU.

Avengers: Infinity War è stato il penultimo atto della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e ha lasciato i fan in preda all'ansia e alle aspettative per Avengers 4, previsto per la primavera 2019. E dopo il finale che ha scioccato gli spettatori, ci si chiede quali saranno i piani di Thanos e degli Avengers per il prossimo film.

Thanos è sicuramente uno dei personaggi più apprezzati di Infinity War e tra i suoi ammiratori si aggiunge anche Bradley Cooper, tra pochi giorni al cinema con A Star Is Born, diretto e interpretato al fianco di Lady Gaga.

Nel corso di un'intervista a BBC1, Cooper ha parlato anche di Infinity War e in particolare del personaggio interpretato da Josh Brolin:"È straordinario. È grazie a lui che il film funziona. Thanos è...mamma mia che personaggio. E lo è grazie al fatto che tu pensi 'Però non ha tutti i torti, no?'. Ha delle argomentazioni dalla sua parte. E una parte di me è contenta che se ne stia seduto lì, sulla sua sedia, col sole che tramonta. Chiarisco che detesto il fatto che metà della popolazione se ne sia andata ma c'è una parte di me che pensa 'Ha avuto successo!'. Non so davvero cosa questo possa dire di me..." ha concluso la star.

Considerando che i villain sono spesso stati un tallone d'Achille in alcuni cinecomic del passato, con Thanos la Marvel si è dotata di un personaggio di grande spessore che ha ottenuto un consenso pressoché unanime.