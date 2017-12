Avengers: Infinity War e Black Panther sono i film più attesi del 2018 secondo Fandango

Sapete quali sono i due film più attesi del 2018? Black Panther ! Ma non solo, ecco a voi la lista dei 10 film che il pubblico non vede l'ora di guardare il prossimo anno!

I Marvel Studios hanno tre film in uscita nel 2018: Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant-Man and the Wasp (in questo ordine). Tra questi tre, Infinity War e Black Panther si sono distinti, piazzandosi al primo e al secondo posto della classifica fatta da Fandango, che ha realizzato il sondaggio su quali siano i film più attesi dell'anno che sta per iniziare.

I 10 Film più attesi, ecco la classifica:

1 Avengers: Infinity War (4 Maggio USA)

2 Black Panther (16 Febbraio USA)

3 Jurassic World: Il Regno Distrutto (22 Giugno USA)

4 Untitled Deadpool sequel (1 Giugno USA)

5 Solo: A Star Wars Story (25 Maggio USA)

6 Gli incredibili 2 (15 Giugno USA)

7 Animali Fantastici 2: The Crimes of Grindelwald (16 Novembre USA)

8 A Wrinkle in Time (9 Marzo USA)

9 X-Men: Dark Phoenix (2 Novembre USA)

10 Ocean’s 8 (8 Giugno USA)

Non è una sorpresa che la Disney domini la classifica, con i suoi prodotti piazzati ai posti 1, 2, 5, 6 e 8. Dopo l'acquisizione degli assets 20th Century Fox, la Casa di Topolino controllerà anche i film che adesso occupano la posizione numero 4 e numero 9 (Deadpool e Dark Phoenix), agguantando un totale di ben sette film attesissimi su 10. Notevole, no?

Il fatto che Avengers; Infinity War sia il film più atteso dell'anno non arriva certo come una sorpresa; del resto, la pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo riunirà una quantità di eroi incredibile, tutti nella stessa pellicola, e sarà il film d'apertura a quella che è stata definita la chiusura epica della Fase 3 dell'MCU, che si concluderà nel 2019 con Avengers 4, film ancora senza un titolo, diretto dallo stesso duo di registi.

Forse è più interessante vedere quale pellicola si sia piazzata al secondo posto della lista: Black Panther ma, dopo l'incredibile successo ottenuto in estate da Wonder Woman, di certo non è difficile pensare che qualcosa di diverso sia proprio quello che il pubblico, in questo momento, sta cercando. E Wakanda è davvero stuzzicante, che ne dite?

Per quanto riguarda i prodotti Marvel Studios in uscita, ecco le date USA di rilascio dei cinema dei prossimi cinefumetti: Avengers: Infinity War esce il 4 maggio 2018, Black Panther il 16 febbraio 2018, Ant-Man and the Wasp il 6 luglio 2018, Captain Marvel l'8 marzo, 2019, Avengers 4 il 3 maggio 2019, il sequel di Spider-Man: Homecoming il 5 luglio 2019, e Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2020.