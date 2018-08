Avengers: Infinity War, Black Panther ricorda a Thor il suo 'sbaglio' per compleanno

Due settimana ci separano ormai dall'uscita in versione homevideo del colossale Avengers: Infinity War dei fratelli Russo, ma nel mentre dell'attesa continuiamo a parlare del film dell'anno, oggi attraverso gli auguri di buon compleanno fatti a Chris Hemsworth da Chadwick Boseman, che nascondono una frecciatina in amicizia verso Thor.

Come ormai -speriamo- sappiate un po' tutti, infatti, giunto nel Wakanda con la sua Stormbreaker nuova di zecca, il Dio del Tuono sul finale di Infinity War si scaglia contro Thanos (Josh Brolin) e lo trafigge con la sua potentissima arma, mettendolo in ginocchio. Purtroppo questo non basta per uccidere il Titano Folle, che con un sorriso annuncia a Thor: "Avresti dovuto mirare alla testa".

Le dita schioccano. Metà della vita dell'universo viene eliminata.



I fratelli Russo hanno già discusso la questione, sottolineando come nella sequenza ci siano da contare anche le motivazioni emotive di Thor, spinto da rabbia e vendetta: "Vuole vedere Thanos morire davanti ai suoi occhi. Vendicare Loki e il suo popolo come promesso". Eppure rimane il fatto che sì, mirando alla testa tutto sarebbe finito lì.



E oggi a ricordarlo a Chris Hemsworth in modo ironico è stato proprio Chadwick Boseman, che facendo gli auguri all'amico e collega ha tweetato: "Avresti dovuto mirare alla testa, fratello. Era letteralmente a portata di mano. Tanto per dire. Buon compleanno in ritardo".



L'ironia prima di tutto. Anche degli auguri.