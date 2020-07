Avengers: Infinity War, Black Panther attaccato dalle forze di Thanos in un video inedito

Il regista dell'amatissimo Tyler Rake di Netflix e stunt coorinator di Avengers: Infinity War ha condiviso tramite il suo profilo personale Instagram due nuovi video del dietro le quinte del crossover Marvel Cinematic Universe, mostrando la lavorazione di scene con protagonista Black Panther (Chadwick Boseman).

Come potete vedere nei due video in calce, T'Challa è impegnato a combattere le forze del male scagliategli contro da Thanos durante il suo arrivo nel Wakanda, alla ricerca della Gemma della Mente incastonata nella fronte di Visione (Paul Bettany). Nel primo video notiamo anche la distanza d'approccio tra gli stunt e la precisione dei movimenti, poi lavorati e avvicinati in post-produzione.



Nel secondo video, il Re del Wakanda viene lanciato da alcuni Outrider ancora invisibile perché non ancora caricati e renderizzati in CGI, quindi il risultato è vederlo sballottare qua e la legato a dei fili elastici poi rimossi in post-produzione. È raro poter dare uno sguardo tanto ravvicinato a del materiale del dietro le quinto come questo, e Hargrave e il suo team dimostrano chiaramente un talento enorme nel loro lavoro.



Cosa ne pensate? Vi piacciono questi video dal dietro le quinte? Ditecelo come sempre nei commenti.

