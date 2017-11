Avengers: Infinity War, Bettany stuzzica i fan con il trailer, parla Feige

Anche se uscirà soltanto a maggio, i fan non vedono l'ora di vedere almeno un trailer di Avengers: Infinity War che, al momento, laha deciso di non diramare per nonil finale di

Ma presente al Rhode Island Comic Con, l'attore Paul Bettany (Visione) non ha fatto altro che far salire vertiginosamente l'hype ai fan, stuzzicandoli proprio con il trailer: "Il trailer è spettacolare. Arriverà, state tranquilli, e quando sarà online lo ameranno tutti". La domanda è, ovviamente: quando?

Nel frattempo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato delle riprese del cinecomic dei fratelli Russo: "Penso che mi abbia sorpreso quanto emotivo sia stato tutto il processo. Ogni giorno, ogni ripresa, ogni volta che un attore interagiva con un altro attore con cui non aveva mai condiviso una scena... è stato fantastico. [...] C'è qualcosa di speciale in ogni film che realizziamo. Non lo provo solo io o il cast tecnico, ma anche gli attori che sono tutti delle star, eppure si sentono privilegiati a fare pellicole del genere. Joe e Anthony Russo hanno girato questi due film contemporaneamente in maniera straordinaria".