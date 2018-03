Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch è super sicuro: "il film sarà pazzesco!"

Avengers: Infinity War sarà un film "incredibilmente epico" che porterà il pubblico direttamente all'interno dell'azione. Questo è quanto dichiarato dall'interprete del personaggio del

Con l'avvicinarsi della data di rilascio nei cinema di tutto il mondo, Infinity War sta già battendo record su record e diventando il film di supereroi con il più alto numero di prevendite: i fan non vedono l'ora di vedere il caos che Thanos porterà nell'universo cinematografico Marvel!

Infinity War riunirà la maggior parte dell'attuale gruppo degli eroi MCU, gli Avengers cioè, i Guardiani della Galassia, così come i nuovi arrivati ​​Spider-Man, Doctor Strange e Black Panther. L'ultimo trailer di Avengers 3 ci ha dato la possibilità di dare uno sguardo ravvicinato a Thanos e ad alcuni dei supereroi sopra menzionati, promettendo al pubblico qualcosa di mai visto prima, o come dice Benedict Cumberbatch: un’"epopea strabiliante”.

In un'intervista con EW, a Cumberbatch è stato chiesto quale fosse la sua opinione quando ha letto la sceneggiatura di Avengers: Infinity War. Anche se i Marvel Studios sono noti per la loro segretezza quando si tratta di progetti cinematografici, Cumberbatch ha ammesso che questo film porta gli spettatori direttamente all'interno del conflitto, con spazzi di divertimento e, naturalmente, molta azione:

“Non dovevo leggere la sceneggiatura. Ma l’ho fatto. È semplicemente epica. Quello che pensavo mentre leggevo era: "questo non si può fermare!" Una volta che inizia l'azione è inarrestabile. Devastante, brillante, terrificante, a volte divertente, a volte molto commovente e certamente implacabile. È come se tutti fossero costantemente in crisi e si mettessero in pari con sé stessi; leggerlo ti lascia davvero senza fiato. Non ti cuoce a fuoco lento. Ti getta nella scia tracciata degli eroi [Ride] Ha un sacco di sfaccettature, ma penso che il fatto più sorprendente fosse, per me, quanto fossero inarrestabili gli eventi e le azioni."

Brividi.

Avengers; Infinity War arriva al cinema il 25 aprile.