Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch sul fato di Dr. Strange, ci sarà Ant-Man?

L'attesa sta per finire: Avengers: Infinity War sta per debuttare nei cinema italiani dal prossimo 25 aprile. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà ai vari personaggi del film.

ATTENZIONE! SPOILER!

Giocando su questo, e sulla mancanza (ancora) di un annuncio ufficiale di Doctor Strange 2, l'attore Benedict Cumberbatch ha parlato del suo Dottor Strange, lasciando intendere che nessuno degli eroi è al sicuro nella pellicola dei fratelli Russo.

"C'è una minaccia che incombe su ognuno di loro. Lui ha la Gemma del Tempo intorno al suo collo per buona parte della pellicola, e sappiamo che qualcuno verrà a reclamarla" spiega l'interprete di Stephen Strange "Alla fine del film, potrebbe non essere ok. Alla fine della pellicola su Dr. Strange vi dicevano che lo avreste rivisto ed è apparso in Thor: Ragnarok, ed ora è in Infinity War. Questo non vuol dire che vedremo per forza altro su di lui, bisogna solo aspettare e vedere quel che accadrà".

Intanto un nuovo rumor viene lanciato dall'account Twitter della divisione giapponese della Marvel. Una foto diffusa sul web - che trovate qui sotto - mostra i costumi degli eroi utilizzati per le riprese della pellicola e... guardate bene! Si, c'è anche il costume di Ant-Man totalmente assente nel marketing. Che, dunque, ci sia anche lui nel film (magari in una piccola parte)? Oppure apparirà in una sequenza post-titoli? O, ancora, la foto si riferisce anche alle riprese di Avengers 4?