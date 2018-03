Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch non sa nulla su Doctor Strange 2

, a margine della promozione relativa ad, ha parlato del vociferato sequel die del suo lavoro con il resto del team.

L’ultima apparizione sul grande schermo di Cumberbatch nei panni di Doctor Strange risale al novembre scorso, in un piccolo ruolo in Thor: Ragnarok, ma a dispetto della popolarità del personaggio e del suo attore principale non c’è stata ancora alcuna conferma sull’arrivo di Doctor Strange 2. Tuttavia, Stephen Strange giocherà un ruolo fondamentale nel terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel e Cumberbatch è molto emozionato all’idea che il pubblico veda finalmente quanto realizzato.

“Mi sono trovato a meraviglia con Robert Downey Jr. È il protagonista più inclusivo e generoso ed è semplicemente fantastico averlo intorno. Quando Robert Downey Jr. è sul set è un giorno felice, e questo vale per tutti, non solo per gli attori. È divertente, rapido, un attore incredibilmente intelligente. È veramente uno spettacolo vedere un tipo come lui, che lavora in modo così brillante da parecchio tempo, in prima fila. Come ho detto, è stato un vero piacere stare su quel set, è davvero emozionante guardarlo lavorare e fare parte con lui dello stesso set”.

Sulla relazione tra Tony Stark e Stephen Strange, Cumberbatch ha aggiunto: “Ci sono un sacco di dinamiche interessanti. Non sempre vanno d’accordo. Fanno spesso quello che vogliono, ma allo stesso tempo sono uniti da qualcosa di più grande di loro, quindi sono obbligati a cooperare. Però si, si prenderanno alcuni momenti per loro nel corso del film”.

Tornando al vociferato Doctor Strange 2, l’attore ha risposto alla domanda se fosse pronto a girare il sequel delle sue avventure in solitaria: “Non al momento, no. Il piano principale è in continuo divenire, quindi sarebbe inutile da parte mia speculare su questo argomento”.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.