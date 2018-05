Avengers: Infinity War battuto al box-office giapponese da Detective Conan

Una notizia abbastanza sorprendente arriva dal Giappone in queste ore. Avengers: Infinity War è stato battuto al box-office dal film d'animazione Detective Conan: Zero the Enforcer. Il 22° film della serie di Detective Conan ha venduto ben 453.000 biglietti nel week-end del 28-29 aprile, ovvero 16.000 in più rispetto a Infinity War al suo debutto.

Nonostante gli innumerevoli sforzi promozionali della Disney per fare breccia nel pubblico giapponese, il film non è riuscito a raggiungere risultati incredibili nella terra del Sol Levante come nel resto del mondo. Rispetto all'esordio di Avengers: Age of Ultron, Infinity War ha debuttato con un 16,4% in meno d'incassi.

Per quanto riguarda il resto della classifica, al terzo posto si piazza Ready Player One di Steven Spielberg, mentre Jumanji: Benvenuti nella giungla chiude la top 10, nella quale trova spazio anche Coco, il recente successo della Disney/Pixar.

Un esordio non felicissimo per Infinity War nonostante la collaborazione promozionale con My Hero Academia, che potete vedere nell'immagine dei poster in calce alla news.

Avengers: Infinity War è il penultimo capitolo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e comprende nel cast le star degli Avengers e dei Guardiani della Galassia per la prima volta riuniti insieme sul grande schermo per sconfiggere il malvagio Thanos (Josh Brolin) alla ricerca delle Gemme dell'Infinito.