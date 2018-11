Avengers: Infinity War aveva una falsa sceneggiatura per depistare i rumor

Tra le mille false sceneggiature che sono andate in giro durante le riprese di Avengers: Infinity War, pare ce ne fosse anche una dove non era previsto che Loki morisse. Ecco cosa sappiamo.

Per fare in modo che non uscisse nessuna notizia importante relativa alla trama del film, i Marvel Studios hanno deciso di far girare, durante le riprese, molte sceneggiature false che prevedevano storie che poi, alla fine, non hanno visto la luce nella versione finale di Avengers: Infinity War. Naturalmente non sappiamo quante ce ne siano in tutto ma, per fare un esempio, abbiamo scoperto tempo fa che al povero Paul Bettany ne vennero consegnate tantissime non vere!

Già, anche agli stessi attori del film non sono state dette tantissime cose durante le riprese. In questo modo loro, durante le interviste di rito, non avrebbero potuto rivelare alcun dettaglio importante e, qualora lo avessero fatto, sarebbero potuti anche incorrere nell'errore.

Nel libro The Art of Avengers: Infinity War è stato rivelato che in una delle false sceneggiature del film, Loki è sopravvissuto. È una cosa che il produttore esecutivo Trinh Tran ha spiegato più in dettaglio:

"Abbiamo creato una versione della sceneggiatura in cui Loki doveva scappare con l'ausilio di una capsula di salvataggio all'inizio del film. Quando abbiamo iniziato a girare quella particolare sequenza c'erano membri della troupe che non ci stavano capendo nulla e quindi abbiamo dovuto spiegare loro che era una cosa da fare per evitare spoiler."

Joe Russo ha aggiunto in un'intervista a Kinowetter:

"Abbiamo lavorato molto duramente per proteggere i segreti del film perché questa è la fine di 10 anni di narrazione e penso che molte persone abbiano investito emotivamente un bel po' nell'Universo Marvel e quindi vogliamo assicurarci che abbiano la migliore esperienza possibile quando entrano in sala a vedere il film. Abbiamo scritto pagine false di sceneggiatura, abbiamo distribuito anche quelle stesse pagine false, così nessuno degli attori ha effettivamente letto l'intera sceneggiatura, quella vera, intendo. Pochissime persone erano al corrente di cosa sarebbe successo nel film."