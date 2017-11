Avengers: Infinity War e Avengers 4 vedranno lo sviluppo di molti dei personaggi

Parola di Avengers: Infinity War e Avengers 4 segneranno profondamente la storia di molti dei personaggi che conosciamo e amiamo.

Forse anche più di quanto non sia successo finora. Inoltre, ci sarà una decisa evoluzione di alcuni di loro, che verranno irrevocabilmente cambiati dalla battaglia che si troveranno ad affrontare contro il villain di tutti i villain: Thanos.

Ovviamente non sappiamo di chi stia parlando il presidente dei Marvel Studios, Kevin Faige esattamente, ma ha rilasciato una brevissima dichiarazione al riguardo durante il discorso che verteva in primis sul cambiamento fisico e mentale di Thor in Ragnarok:

"Ci saranno diverse evoluzioni per molti dei personaggi nel corso dei prossimi due film sugli Avengers."

Avengers: Infinity War arriva il 4 maggio 2018.