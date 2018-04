Avengers: Infinity War e Avengers 4: un personaggio di Ant-Man potrebbe fare capolino!

Un personaggio piuttosto importante che fa parte del mondo di Scott Lang (Paul Rudd) aka Ant-Man, potrebbe apparire in uno dei prossimi film dedicati ai Vendicatori. Se volete sapere di chi si tratta continuate pure a leggere, altrimenti... No!

Michelle Pfeiffer potrebbe avere un ruolo in Avengers: Infinity War o in Avengers 4. I Marvel Studios amano inserire grandi nomi nei loro film, e Ant-Man and The Wasp non è un'eccezione. Dopo il primo Ant-Man del 2015, è iniziata la "caccia" a Janet Van Dyne, che sarà una parte importante del sequel e il ruolo, come sappiamo, è andato alla Pfeiffer anche se il primo trailer di Ant-Man and The Wasp in realtà non ha mostrato alcun riferimento al suo personaggio.

THR ha parlato di recente con il produttore esecutivo dei Marvel Studios, Victoria Alonso, per discutere dei piani della Casa delle Idee divisione cinematografica. Quando le è stato chiesto delle riprese di Avengers: Infinity War, la Alonso ha ammesso che la vastità di ciò che stavano tentando di fare era incredibile e vedere tutte quelle star insieme è stata un'esperienza memorabile. Potrebbe anche aver rivelato la presenza di Michelle Pfeiffer in uno dei due film... Ecco cosa ha detto:

"Sì. Non ho intenzione di mentirvi, ho pianto. Quando ti trovi in una situazione come quella dici a te stesso, "Huh?" Ci sono grandi star che parlano di altre grandi star e poi ti volti e "Oddio, ma quella è Michelle Pfeiffer? Oh, sì, è lei! Ed è così semplice vederla? " Insomma, è stato una sorta di piccolo momento hollywoodiano, che ho trovato adorabile e accattivante."

Ora, di certo non ha ammesso nulla di esplicito, ma anche soltanto parlare del fatto che ci fosse, la Pfeiffer, sul set, potrebbe aver dato qualche indizio sulla sua presenza in uno dei due cinecomic corali sui Vendicatori.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Naturalmente non ce n'è bisogno, ma continuiamo a ricordarvi che Avengers. Infinity War, da noi arriva il 25 aprile!