Avengers: Infinity War, l'attrice Carrie Coon sarà Proxima Midnight!

Avengers: Infinity War è in arrivo nelle sale cinematografiche italiane tra poco più di una settimana, ma ad oggi ancora sappiamo poco su chi darà la voce in originale ai membri dell'Ordine Nero di Thanos.

Variety rivela che, durante una nuova intervista, i fratelli Joe & Anthony Russo hanno svelato l'attrice che darà la voce al personaggio di Proxima Midnight nell'atteso Avengers: Infinity War. I due hanno svelato che l'attrice candidata agli Emmy Carrie Coon (Fargo) è stata scelta per doppiare in originale la villain; la Coon affiancherà Tom Vaughn-Lawlor (Love/Hate) che sarà, invece, Ebony Maw. Terry Notary (Kong - Skull Island) doppierà in originale Cull Obsidian. Ad oggi ancora non conosciamo chi darà la voce a Corvus Glaive. Sia Notary che Vaughn-Lawlor hanno interpretato i loro personaggi in motion capture sul set.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.