Avengers: Infinity War arriva in Cina a maggio: ecco il poster ufficiale

I Vendicatori e tutti gli altri supereroi dellaarriveranno anche in Cina. Ihanno annunciato quest'oggi che Avengers: Infinity War debutterà sul mercato cinese il prossimo 11 maggio: rilasciato un poster, per l'occasione, che noi vi proponiamo dopo il salto.

Avengers: Infinity War potrà contare, dunque, anche su un mercato chiave come la Cina dove i film della Marvel, solitamente, vanno alla grande. I precedenti due episodi del 2012 e 2015 incassarono sul mercato cinese, rispettivamente, 86.3 milioni di dollari e 240.1 milioni. Anche altri film dei Marvel Studios sono andati più che bene in Cina: ricordiamo Captain America: Civil War (180.7 milioni), Iron Man 3(121.2 milioni), Spider-Man: Homecoming (116.2 milioni), Thor: Ragnarok (112.2 milioni), Black Panther (103.1 milioni)e Guardiani della Galassia Vol. 2 (100.6 milioni di dollari).

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.