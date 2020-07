Avengers: Infinity War, arriva un epico video con la stuntwoman di Scarlet Witch

Ammettiamolo, se non ci fossero gli stuntman i supereroi volerebbero poco lontano e i poveri attori tornerebbero a casa ogni sera con lividi e contusioni. Anche Elizabeth Olsen ha potuto contare sulla presenza di una controfigura davvero perfetta per interpretare Scarlet Witch in Avengers: Infinity War.

Si tratta della stuntwoman nota come CC Ice e il suo curriculum parla da solo: ha lavorato a moltissimi film Marvel come Captain America: Civil War, Thor: Ragnarock e Captain Marvel e ad altre produzioni del calibro della serie di Watchmen e Black Lightining, oltre ad aver sostituito Olsen nei film degli Avengers e in WandaVision.

Per ricordare il lavoro svolto sul set di Infinity War ha voluto condividere uno spettacolare video (opportunamente arricchito da effetti speciali) che mostra le sue prodezze: "Ecco un piccolo ricordo della sequenza di Avengers: Infinity War: il combattimento tra le colonne, Wanda vs Proxima! Uno dei miei combattimenti preferiti, grazie ad un team fantastico".

Non mancano i ringraziamenti all'attrice che ha dato il volto a Scarlet Witch, visto che anche lei si è dovuta allenare insieme alle controfigure per subentrare di tanto in tanto e rendere il tutto più credibile. La battaglia a cui si fa riferimento è quella tra Wanda e gli spietati servitori di Thanos in Scozia, intenzionati ad uccidere Visione per recuperare la Gemma della Mente. Un epico scontro, che ha settato il mood per quello che da molti è considerato il film più riuscito del MCU, anche grazie al lavoro degli atletici stuntmen coinvolti.

Non è l'unico contenuto backstage pubblicato di recente e i fan hanno potuto dare uno sguardo anche alla battaglia di Wakanda e all'iconica scena con Captain America alla fine di Endgame.