Avengers: Infinity War anticipato in USA: arriverà il 27 aprile

è il film più atteso dell'anno. I fan non vedono l'ora di vedere sul grande schermo questo 'finale e nuovo inizio' del Marvel Cinematic Universe.

E per i fan dei Marvel Studios statunitensi che avevano paura di ricevere spoiler dal resto del mondo (il film in USA usciva i primi di maggio, in alcuni paesi, Italia inclusa, più di una settimana prima), abbiamo una buona notizia per loro.

Tutto è iniziato con una serie di tweet tra i Marvel Studios e Robert Downey Jr.. "Su una scala da uno ad Infinito, quanto siete eccitati di vedere Avengers: Infinity War il 4 maggio?" ha chiesto la Marvel. "C'è possibilità che io possa vederlo prima?" ha chiesto l'attore, "tutto per lei, signor Stark. Va bene il 27 aprile?" ha replicato lo studio.

"Grandioso, con gli amici?" ha chiesto nuovamente l'attore, "vuoi dire questi amici come Chris Evans, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Anthony Mackie...?" ha replicato nuovamente lo studio. "Il mondo intero?" ha ritwittato Downey Jr. ed è lì che la Marvel ha ufficializzato l'uscita anticipata del film al 27 aprile in USA.

Questo permetterà ad Avengers: Infinity War di avere una settimana in più al botteghino, soprattutto viste le uscite cinematografiche di metà maggio di un certo peso (come Deadpool 2 e Solo: A Star Wars Story), ma anche di evitare che i fan possano incappare in vari spoiler in anticipo. Da noi debutterà il 25 aprile.