Avengers: Infinity War, Anthony Mackie chiama Thanos "Il Cattivo dei Cattivi!"

finalmente porterà Thanos fuori dall'ombra e dopo anni di attesa, il pubblico potrà finalmente vedere il Titano Pazzo in tutta la sua folle gloria. Durante un'intervista sul set, l'attore Anthony Mackie ha sottolineato quanto sia grande la minaccia che Thanos rappresenta per i più potenti eroi della Terra.

Mentre discuteva sul grande cast di personaggi della pellicola corale sui Vendicatori, della qual fa parte nei pani di Falcon, Mackie ci ha fatto notare che Thanos potrebbe a tutti gli effetti essere considerato il protagonista del film e ha descritto il Titano Pazzo come "

"È davvero un film d'insieme. Direi che se dobbiamo definire qualcuno il protagonista, quello è Thanos. Ed poi si vede che noi lavoriamo in giro, nell'orbita di Thanos, perché lui è un tizio talmente cattivo. Lui è davvero il cattivone. È il peggior cattivo di tutti i cattivi, di tutti i tempi. Quindi non è che lo puoi inserire in tre scene e poi vedi solo una scena di lotta alla fine. Bisogna dare a tutti lo spazio dovuto, ma non particolareggiato allo stremo. Quindi, la nostra relazione e le nostre scene sono più basate sull'insieme. Tutti si muovono in una relazione reciproca."

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers: Infinity War vede un cast enorme, i cui interpreti principali sono: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson e Benedict Cumberbatch.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva in sala il 25 aprile 2018