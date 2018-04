Avengers: Infinity War, l'anteprima è finita e sui social arrivano le prime reazioni!

Possiamo dare un'occhiata alle prime impressioni, senza spoiler, su Avengers: Infinity War grazie ai tweet di celebrità, fan, giornalisti e registi che hanno espresso la loro opinione sul film in seguito alla première. Leggendo fra i vari commenti è possibile notare una certa positività intorno al film, anche se non ai livelli di quella espressa per Black Panther. Il difetto più grande che viene contestato sembra essere quello relativo al fatto che si limiti ad essere la prima metà di una storia ancor più grande, di cui forse non tutti sentivano il bisogno. Tuttavia l'attenzione è tutta concentrata sul film. Ricordiamo che nella primavera del 2019 vedremo la seconda parte, Avengers 4 . Kevin Feige & co. possono sfregarsi le mani per un successo che, quantomeno al botteghino, sembra annunciato. Tra i commenti più significativi spuntati sul web alcuni parlano di quanto il film offra:"Nessuno nel cinema sarà in grado di sedersi tranquillamente. Aspettatevi l'inaspettato". C'è chi lo definisce "epico, emotivo e, soprattutto, scioccante. La Marvel ha appena alzato la posta più in alto di quanto tu possa credere". Emozioni forti nelle parole di una fan:"Mi ha distrutto. E probabilmente ti distruggerà. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo". "Ho avuto il piacere di vedere Infinity War. Uno dei film MCU più esclusivi. Ha una evidente atmosfera Marvel/Russo" commenta un altro fan. Black Panther al momento sembra leggermente avanti nelle preferenze:"Si tratta del mio secondo film preferito della Marvel dopo Black Panther. L'interazione tra i supereroi è esilarante e sorprendente ogni volta. L'azione è monumentale. Kevin Feige non scherza". Non manca qualche commento meno entusiasta:"Nonostante alcuni momenti davvero emozionanti sembra un deciso passo indietro rispetto ai recenti film. Ma cos'altro mi aspettavo?". Insomma reazioni sostanzialmente positive e pochi mugugni al momento. Questi sono solo alcuni dei commenti al film su Twitter che vi mostriamo in attesa di vedere anche noi Avengers: Infinity War , in uscita nelle sale domani.

I saw #AvengersInfinityWar earlier tonight and I can say that it delivers. There's a lot of really fun character interactions, some cool action moments (Thor's powers, Iron Man's suit), and a few powerful emotional beats. Most of the humor is 👌🏻 Also Captain America is 💥 pic.twitter.com/WoZNPDpGXk — Molly Freeman (@mollyrockit) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar: #Marvel puts it all on the table and wipes it off. Stress-inducing, full of dread, darker than usual, yet, funny as hell and super entertaining. Terrifying Thanos razes the ground without mercy. Blockbuster noise? Yes, but with emotional stakes attached. pic.twitter.com/3zWP5LtCCk — Rodrigo Perez 🎬📺🎥 (@YrOnlyHope) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar: Despite some truly thrilling moments, feels like less than the sum of its parts. A definite step down after that epic run of GotGV2 / Spidey / Thor 3 / Black Panther, but what else did I expect? — Angie J. Han (@ajhan) 24 aprile 2018

Buy a ticket for a second viewing of #AvengersInfinityWar now. The movie delivers, it's huge, and no one in your theater is going to be able to sit quietly through this one. Expect the unexpected. pic.twitter.com/8eobaAYrSF — Jill Pantozzi ♿ (@JillPantozzi) 24 aprile 2018

Avengers #InfinityWar is epic, emotional and most of all, shocking. Marvel just raised the stakes higher than you can believe. pic.twitter.com/KnqJICe7fC — Inverse (@inversedotcom) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar wrecked me and it's probably going to wreck you. Can't wait to see it again. — Kirsten (@KirstenAcuna) 24 aprile 2018

I am overwhelmed. The movie is epic beyond compare. LOVED it. My legs are still shaking. It’s a gigantic @Marvel masterpiece. So much to say but I’ll stay Silent Bob til Monday so as not to slip in spoilers. Suffice to say it’s gonna be a looooong year until @Avengers 4... pic.twitter.com/aHnsgj5MK0 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 24 aprile 2018

Jaw on ground. You are not ready for 'Avengers: Infinity War'. All you have to know is AVOID ALL SPOILERS! Seriously. Go in knowing as little as possible. The @Russo_Brothers did the impossible. Wow. pic.twitter.com/noKZ5cQWdc — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 24 aprile 2018

Had the pleasure of watching #Avengers: #InfinityWar. One of the most unique MCU films, IW has a distinct Marvel/Russo feel, while also bringing a TON of emotional layers, dodging many MCU tropes, & carried by a magnificent villain in #Thanos



Avoid social media untill you watch! pic.twitter.com/6ChaRhK5Eq — Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) 24 aprile 2018

From beginning to end, #AvengersInfinityWar is non-stop action. It’s really dynamic and jaw-dropping, but at times, it could have stopped for air and give us more substance on plot points. Loved it when the audience clapped as soon as #BlackPanther & #okoye entered the scene. — Wilson Morales (@blackfilm) 24 aprile 2018

Avengers: Infinity War blew my mind. I have never left a film this awestruck. Ever. Thanos is a force of Nature. Thor is the MVP. Marvel Studios lays down the Infinity Gauntlet with this one. — Nate Brail (@NateBrail) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar is the MCU's biggest soap opera ever, and that's not a bad thing. Feels more like a sequel to Guardians, and you'll get to see what makes a Mad Titan tick. We will have A LOT to unpack soon. — Mike Sorrentino (@MikeJSorrentino) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar: Imagine taking a giant bowl and filling it with every flavor of ice cream and every topping. — Jordan Zakarin (@jordanzakarin) 24 aprile 2018

AVENGERS: INFINITY WAR is very weighty and juggles most of its characters with consideration. It’s the closest thing to a Paul Thomas Anderson movie you’ll find in the Marvel Cinematic Universe. I Am Shook! #Marvel #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/YgntkXFIkv — Rudie Obias (@RudieObias) 24 aprile 2018

#AvengersInfinityWar is my second fave @Marvel movie after #BlackPanther. The superhero interplay is hilarious and surprising at every turn. The action is monumental. And there are actual stakes this time around. Kevin Feige is not f-cking around with this one. — Nigel M. Smith (@nigelmfs) 24 aprile 2018

Just got out of the #AvengersInfinityWar premiere. The movie is incredible, epic beyond compare. It’s everything you want it to be. Iron Man and Captain America fuck within the first fifteen minutes. Marvel fans are going to love this one - EASILY top five. — ben mekler (@benmekler) 24 aprile 2018

The final minutes of AVENGERS: INFINITY WAR are heartstopping. Can’t wait for the next one. Marvel wins again. #AvengersInfinityWar #Avengers #InfinityWar — Ben Barna (@sufferings) 24 aprile 2018

Anyone who writes a review of #AvengersInfinityWar has their work cut out for them, because you’re literally reviewing half a movie. That said, for the first half of a six hour epic it’s pretty nuts, full of more pluses than minuses, but certainly not a full experience. — Max Evry (@maxevry) 24 aprile 2018