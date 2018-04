Avengers: Infinity War, anche le star si appellano ai fan: "Non fate spoiler!"

Mancano ormai venti giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Avengers: Infinity War dei, ma dopo l'appello dei registi ai fan, con il quale chiedevano di "", ecco che a seguire i cineasti sono intervenuti via Twitter anche le star del cinecomic Marvel.

Nonostante le innumerevoli informazioni uscite finora, diverse veritiere e molte fuorvianti, rumor non confermati, sembra proprio che nel terzo capitolo del franchise crossover del MCU ci sarà molto più di quanto ci si debba aspettare. Sappiamo che i Marvel Studios mostreranno i primi 30 minuti del film ad alcuni fan in vari eventi la prossima settimana, mentre le anteprime stampa non inizieranno che a ridosso della prima mondiale a Los Angeles, ma i registi hanno voluto ieri chiedere agli appassionati di non anticipare nulla al pubblico con l'hashtag #ThanosDemandsYourSilence.



A seguire, oggi, sono intervenuti via social anche Robert Downey Jr (Iron Man), Tom Holland (Spider-Man) e Jeremy Renner (Occhio di Falco). Il primo ha scritto: "Confido nel fatto che riusciate a mantenere un segreto... niente spoiler, per favore". Holland ha invece continuato a scherzare sulla sua "bocca larga": "Questo appello era inizialmente rivolto a me", mentre Renner ha condiviso: "Non dico nulla... perché non so nulla", rifacendosi al fatto che il suo nome od Occhio di Falco non compare in nessun trailer o immagine promozionale.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War è atteso nelle sale il prossimo 25 aprile.