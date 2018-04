Avengers: Infinity War, Alan Silvestri parla del suo diverso approccio alla soundtrack

farà il suo ritorno in pompa magna nei Marvel Studios con il prossimo, dopo che aveva già curato le musiche die di

Dopo queste due esperienze consecutive nell’Universo Cinematografico Marvel, però, il compositore fu sostituito da Danny Elfman e Brian Taylor in Avengers: Age of Ultron, dopo alcune divergenze sorte tra lui e il regista Joss Whedon, ma adesso il ritorno non potrebbe essere più propizio, specialmente dopo il successo di Ready Player One, le cui musiche sono state curate proprio da Silvestri.

Il suo tema principale degli Avengers può essere sentito nel teaser trailer della pellicola dei fratelli Russo e i fan non vedono l’ora di ascoltare la soundtrack ufficiale nella sua interezza. A proposito del suo lavoro su quest’ultima pellicola, Silvestri ha dichiarato: “È buffo perché mi sento ancora come se tutto fosse in fibrillazione, la polvere non si è ancora posata. Ho terminato il mio lavoro su Infinity War solamente ieri ed stata un’esperienza diversa da tutto ciò che ho fatto finora, specialmente in termini di approccio e bilanciamento dei toni”.

Silvestri probabilmente si riferisce anche alla sfida di dover musicare i tanti avvenimenti che si accavalleranno nel film e che riguarderanno parecchi personaggi diversi tra loro. In ogni caso, probabile che la soundtrack ufficiale verrà diffusa in streaming sulle varie piattaforme digitali in concomitanza con l’uscita nelle sale della pellicola, il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.