Avengers: Infinity War: aggiornamenti su Falcon e Bucky direttamente dai protagonisti!

riunirà la squadra di eroi - al momento alquanto frammentata - quando Thanos arriverà sulla Terra alla ricerca delle Gemme dell'Infinito. Durante un'intervista sul set, Collider ha parlato con Anthony Mackie e Sebastian, che hanno offerto loro un aggiornamento su ciò che i loro personaggi hanno fatto dopo CA: CW.

Mackie ha rivelato che, mentre Capitan America e Black Widow hanno collaborato insieme a operazioni segrete, Falcon se n'è andato per la sua strada, fino a quando non è stato convocato per aiutare a contrastare le forze di Thanos:

"Tutti noi eravamo separati e ci nascondevamo a causa di tutto ciò che è accaduto in Civil War. Poi ci troviamo di fronte ad una chiamata e siamo di nuovo in corsa, pronti per Avengers 3!"

Bucky Barnes tornerà al fianco del suo amico Steve Rogers quando la squadra si riunirà in Wakanda, e Sebastian Stan ci regala una piccola anteprima di questa reunion:

"Avviene tutto velocemente. E sembra anche abbastanza naturale. Non è che ci siamo messi a crogiolarci sul momento o roba simile. È quello che è. Penso che l'urgenza della circostanza in cui ci troviamo tenda a far andare le cose in un certo modo, certamente più veloci."

Poi Mackie ha anche commentato il viaggio che farà Falcon in Infinity War, suggerendo un incontro tra Sam Wilson e Rocket Raccoon:

"La cosa per me è sempre restare su quella linea continua, essere un sostenitore di Cap, a qualsiasi punto si trovi nel suo viaggio. Mi piace molto seguirlo passo dopo passo. Sai, quando ho incontrato per la prima volta i Vendicatori, ho pensato: "Santo cielo. Se i Vendicatori hanno bisogno di me, io ci sono! " Come sapete, per me è stato tutto un trascorrere di momenti ridicoli dopo momenti ridicoli. Così, quando arrivo e vedo un procione parlante, è solo un momento ridicolo che porta alla prossima cosa ridicola che mi accade. Quindi è sempre un viaggio estremamente divertente. "

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 25 aprile 2018.