Dopo le prime immagini -- del trailer di Avengers: Infinity War , in molti hanno iniziato ad immaginare un'imminente release del teaser trailer in rete, magari in tempo per l'uscita diattesa per la prossima settimana.

Secondo Jeremy Conrad del sito IGN, che cita delle fonti interne alla Disney, i fan della Marvel non devono aspettarsi il trailer né per la prossima settimana né per questo mese. Secondo le sue fonti, il trailer dovrebbe arrivare ad inizio dicembre (si vocifera il 4 dicembre), in tempo utile per essere allegato alle copie di Star Wars - Gli Ultimi Jedi.

Quindi c'è da aspettare ancora un po' - se questi rumor si riveleranno veri.