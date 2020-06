Avengers: Infinity War, emozionatevi con queste nuove foto inedite dal set Marvel

Per celebrare l'uscita del film nel catalogo americano di Disney+, il servizio streaming ha pubblicato una serie di foto inedite scattate durante le riprese di Avengers: Infinity War che mostrano il dietro le quinte del cast.

Le immagini, che potete trovare come sempre in calce all'articolo, offrono uno sguardo ai Vendicatori sul set: da Chris Hemsworth (Thor) e Chris Evans (Captain America) che chiacchierano riparandosi dal solo con degli ombrelli a dei suggestivi scatti di Robert Downey Jr., Scarlett Johnasson (Black Widow), Tom Holland (Spider-Man) e Chadwick Boseman (Black Panther) durante le riprese. Tra gli altri troviamo anche Mark Ruffalo (Hulk), Dave Bautista (Drax), Karen Gillian (Nebula) e anche il co-regista Joe Russo, intento a dare indicazioni ad Elizabeth Olsen (Scarlet).

Il film è la prima parte del monumentale crossover del MCU concluso un anno più tardi da Avengers: Endgame. Con l'Infinity Saga chiusa definitivamente da Spider-Man: Far From Home, la tanto attesa Fase 4 si prepara a debuttare questo autunno con l'uscita di Black Widow e l'arrivo della serie The Falcon and The Winter Soldier su Disney+.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Avengers: Infinity War. Per altre notizie sul mondo Marvel, invece, di recente i fratelli Russo hanno svelato alcuni retroscena sugli effetti speciali di Avengers: Endgame.