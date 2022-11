Avengers: Infinity War, 5 anni fa l'esordio del trailer del film che ha cambiato l'MCU

Fino al 2017 i Marvel Studios ci avevano abituati a crossover in grande stile: il primo Avengers fu un evento epocale per i fan dei cinecomic, ma anche Avengers: Age of Ultron o Captain America: Civil War non lesinarono certo in fatto di eroi e villain chiamati in causa. Avengers: Infinity War, però, è tutta un'altra storia.

Il film che riservò un momento piuttosto imbarazzante a Elizabeth Olsen divide il Marvel Cinematic Universe (e probabilmente la storia dei cinecomic) in un prima e un dopo netti: a dimostrazione di ciò, nel caso in cui ancora ci fosse bisogno di dimostrarlo, c'è l'affetto con cui i fan si sono riuniti sui social per ricordare il quinto anniversario dell'uscita del trailer di Avengers: Infinity War.

"Io e un mio amico andammo a vedere Avengers: Infinity War circa 10 volte nel 2018", "Infinity War ed Endgame sono stati nella storia del cinema il miglior uno-due per chiudere un arco narrativo", "Infinity War mi rapisce ogni volta" sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter in queste ore, mentre qualcuno già si prepara ai prossimi eventi: "Non guarderò nessun trailer per The Kang Dynasty e Secret Wars. Riuscii a farlo per Infinity War, quindi ci riproverò".

E voi, che ricordi avete del film dei fratelli Russo? Condivideteli con noi nei commenti! Benedict Cumberbatch, intanto, si è detto rammaricato per la mancata inclusione di Iron Strange in Infinity War.