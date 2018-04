Avengers: Infinity War, 22 spettacolari character poster dei personaggi sono online!

I protagonisti disono al centro di questi nuovi, splendidi, character poster rilasciati dai Marvel Studios. La campagna di marketing per Infinity War si sta decisamente intensificando, a meno di un mese dall'uscita dell'attesissimo cinefumetto sui Vendicatori!

Dopo aver rilasciato due spettacolari trailer e spostato (in anticipo) la data di rilascio, ci si aspetterebbe il press tour imminente MA la Marvel è chiusissima al riguardo tanto che anche i registi, Joe e Anthony Russo, hanno condiviso una nota social nella quale chiedono a chiunque li legga di essere consapevoli del fatto che non si debbano postare in giro spoiler, visto che non tutti gradiscono le anticipazioni.

Comunque oggi gli account social ufficiali di Marvel Studios, così come quelli degli attori, hanno lanciato questi nuovi e bellissimi character poster di Avengers: Infinity War. La maggior parte dei personaggi principali ci sono, ma alcuni di quelli importanti mancano (o devono ancora essere rivelati - indovinate chi non c'è?).

Comunque date un'occhiata alla gallery e diteci quale tra queste locandine vi piace di più!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: infinity War arriva in Italia il 25 aprile!