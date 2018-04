Avengers: Infinity, nuovi scatti rivelano il lavoro di Josh Brolin sul set!

Mentre è appena uscito nelle sale di tutto il mondo, arrivano in rete nuovi scatti dal set di Avengers: Infinity War, che mostrano anche il lavoro di Josh Brolin su Thanos.

Il personaggio interpretato da Brolin è stato già ampiamente acclamato dalla critica, che l’ha definito uno dei migliori villain in assoluto dell’Universo Cinematografico Marvel e probabilmente quello con il lato psicologico più intenso e coinvolgente. Merito di questo risultato è chiaramente la prova attoriale di Brolin, che in queste nuove immagini dal set della pellicola vediamo con addosso tutta l’attrezzatura per poi poter riprodurre digitalmente il Titano pazzo.

Inoltre, nuove immagini per Black Panther, Iron Man, Captain America, Star-Lord e Doctor Strange, più gli scatti di Tom Hiddleston, Dave Bautista e Chris Hemsworth durante le loro scene con Brolin.

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.