Avengers: Infinity War incasserà mezzo miliardo di dollari entro domenica?

Sappiamo già che Avengers: Infinity War ha già iniziato a incassare ancora prima della sua uscita nelle sale, ma adesso gli analisti stimano al rialzo le loro precedenti previsioni.

Ancora prima di approdare nelle sale, come già anticipato, l’attesissimo crossover Marvel aveva già racimolato gli incassi delle prevendite dei biglietti e in soli due giorni dall’uscita nel mondo ha raggiunto la considerevole cifra di 95 milioni di dollari; a questi quindi va aggiunta la cifra record di 35 milioni di dollari delle anteprime del giovedì, la più alta mai incassata da un cinecomic, considerando che il precedente record era detenuto da Il Cavaliere Oscuro (30.6 milioni). Il paragone più recente è con Black Panther, che invece si era fermato a 25.2 milioni.

Per quanto riguarda la classifica generale, al primo posto degli incassi del giovedì c’è sempre Star Wars: Il Risveglio della Forza con i suoi 57 milioni di dollari, seguito da Star Wars: Gli Ultimi Jedi con 45 milioni e da Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 con 43.5 milioni.

Adesso gli analisti prevedono che Avengers: Infinity War supererà i 225 milioni di incasso questo weekend nei soli Stati Uniti, con la possibilità di raggiungere la paurosa cifra di 500 milioni nel mondo già questa domenica!

Che dite, ce la farà?

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.