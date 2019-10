Ecco Avengers: Infinity Game, un montaggio da 5 ore che unisce Endgame e Infinity War

Come sappiamo, l'attuale durata del Marvel Cinematic Universe è di 3.000 minuti per 23 lungometraggi, da Iron Man di Jon Favreau a Spider-Man: Far From Home di Jon Watts.

L'intreccio narrativo creato da Kevin Feige è stato denominato Infinity Saga, e fortunatamente per tutti coloro che desiderano riviverne i momenti salienti, un appassionato fan dei Marvel Studios ha creato il montaggio definitivo di alcuni dei più importanti capitoli del MCU.

Denominato Avengers: Infinity Game, il progetto riassume in un unico film da cinque ore nette i più recenti capitoli della Infinity Saga, che in qualche modo sono tutti interconnessi e addirittura "simultanei", in alcuni frangenti: trattasi di Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Cliccando sul link della fonte potete anche trovare il link diretto per il film, ma il consiglio è quello di sbrigarsi dato che potrebbe anche essere rimosso.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al calendario della Fase 4 e ad alcune ipotesi sulla formazione dei prossimi Avengers.

I progetti ufficialmente annunciati dei Marvel Studios includono Black Widow, The Falcon & The Winter Soldier, The Eternals, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, What If ...?, Hawkeye e Thor: Love and Thunder, mentre prossimamente arriveranno anche Black Panther 2, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.