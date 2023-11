Avengers, Iman Vellani sa di cosa ha bisogno la Marvel per tornare ai livelli di Endgame

Iman Vellani, la giovane attrice protagonista di Ms Marvel e The Marvels, sa di cosa ha bisogno la Disney per riportare la saga del Marvel Cinematic Universe agli antichi fasti di Avengers: Endgame.

Certo, dopo la fine della Saga dell'Infinito una contrazione era fisiologica e nessuno sano di mente si sarebbe dovuto aspettare nuovi successi da oltre due miliardi di dollari ogni cinque mesi, eppure anche se i numeri confermano che la Saga del Multiverso non è difficoltà al botteghino le statistiche dell'azienda parlano chiaro, con Disney che nel 2023 ha vissuto il suo peggior anno dal 2014.

Ora, dopo aver espresso il desiderio di lavorare con Tobey Maguire e Hugh Jackman sul set di Avengers: Secret Wars, dimostrando una maturità davvero notevole per la sua età Iman Vellani ha parlato anche di quella che a suo modo di vedere è la strategia ideale per il futuro dei Marvel Studios: "Non credo che la questione sia tanto quella di fare film sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, perché per forza di cose prima o poi arriverà il punto in cui non sarà più possibile proseguire su quella strada. In realtà, penso che la vera questione sia far sì che il pubblico si appassioni a questi tanti nuovi personaggi introdotti nei film più recenti, come fu con i primi personaggi del MCU. Sono convinta che abbiano creato così tanti personaggi meravigliosi nelle nuove Fasi del MCU e sono sicura che il pubblico non vede l'ora di rivederli tutti per fare squadra”.

Ricordiamo che, a differenza della Saga dell'Infinito, che ha avuto quattro film degli Avengers a cadenza regolare nel corso delle 3 Fasi, la Saga del Multiverso avrà solo due film degli Avengers, e arriveranno entrambi nella Fase 6 del franchise, con The Kang Dynasty e Secret Wars attesi per maggio 2026 e maggio 2027.