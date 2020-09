Avengers, Hasbro produce lo Stormbreaker di Thor a grandezza naturale, tutti i dettagli!

Non serve andare su Nidavellir e rischiare di finire abbrustoliti per procurarsi uno Stormbreaker come quello esibito da Thor in Avengers: Infinity War ed Endgame, dato che Hasbro ha deciso di vendere l'iconica arma anche a noi comuni mortali.

L'arma sostitutiva di Mjolnir ha reso l'eroe interpretato da Chris Hemsworth ancora più degno e tutti abbiamo ammirato la forza distruttiva di Stormbreaker sul campo di battaglia in quel di Wakanda, quando l'eroe è apparso al fianco del suo conigliesco amico Rocket. Beh, la nota azienda vi permetterà di effettuare un arrivo altrettanto trionfale, dato che si tratta di una replica a grandezza naturale, e nel link alla fonte trovate tutte le immagini del prezioso oggetto.

La data di uscita indicata è gennaio 2021 e il prezzo proposto è di 159,99 dollari. Con ogni probabilità arriverà anche da noi in quel periodo, per cui se avete sempre sognato di irrompere a scuola o sul posto di lavoro gridando "Datemi Thanos!" il prossimo anno potrete farlo con un certo stile...

"Immaginate di sconfiggere Thanos con questa ascia elettronica di Thor! Attivate gli entusiasmanti effetti sonori dei fulmini grazie alla pressione di un tasto. Con l'Ascia Elettronica Stormbraker di Marvel Avengers: Endgame, i fan e i collezionisti possono unirsi alla battaglia per salvare l'universo!", recita il claim.

Cosa ne pensate? Vi sentite abbastanza degni per brandire l'arma? Nel caso incontraste Thanos, ricordatevi soltanto di mirare alla testa! Se invece preferite optare per qualcosa di più classico, da indossare nelle occasioni più importanti, sappiate che è disponibile anche il casco robotico di Iron Man.