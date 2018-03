Avengers e Guardiani della Galassia insieme nelle nuove immagini di Infinity War

Grazie all’ultimo numero di Empire, possiamo dare un ulteriore sguardo ad alcune nuove immagini tratte da, in uscita a fine aprile nelle sale italiane.

Le scansioni del noto mensile di intrattenimento cinematografico mostrano praticamente quasi tutti i protagonisti della pellicola, ma un occhio di riguardo è riservato in particolare ai Guardiani della Galassia, che incontreranno per la prima volta in assoluto gli Avengers. Possiamo anche notare come siano proprio Star-Lord e il suo team a soccorrere un malconcio Thor dopo il tremendo scontro di quest’ultimo contro il folle Thanos, antagonista principale della pellicola.

Proprio a Thanos, Empire dedica più di una pagina (e la copertina), così come al nuovo look di Captain America, nuovamente interpretato da Chris Evans, e all’incontro tra Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr) e il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che avevano già confermato di avere parecchie scene condivise.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.