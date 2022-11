Avengers, i fratelli Russo tornerebbero ai Marvel Studios: 'Sì, ma non prima del 2030'

Sebbene dopo il successo globale di Avengers: Endgame i fratelli Russo abbiano sancito il loro distacco dai Marvel Studios, preferendo dedicarsi ad altri progetti, non hanno mai chiuso la porta in faccia a un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe. In una nuova intervista, potrebbero aver rivelato quando effettivamente potrebbero tornare!

I Russo sono sotto i riflettori in questo momento dopo essere stati eletti "Showmen of the Year" da Variety grazie al successo del loro nuovo studio di produzione AGBO, che ha prodotto successi come Everything Everywhere All at Once, favorito nella stagione dei premi di quest'anno e l'enorme blockbuster d'azione, The Gray Man per Netflix, di cui hanno curato anche la regia. Proprio per questo motivo hanno deciso di intraprendere un'altra strada rispetto al Marvel Cinematic Universe, ma un ritorno non è mai stato escluso.

Mentre chiacchieravano con Variety per il loro riconoscimento, i Russo hanno finalmente abbandonato la solita risposta alla domanda su quando arriverà il loro prossimo progetto targato Marvel e hanno fornito una risposta più articolata: "Non saremo pronti a fare qualcosa con la Marvel prima della fine del decennio", ha ammesso Joe Russo. In pratica niente film Marvel diretti dai Russo fino al 2029.

Si tratta di una notizia deludente per i fan della Marvel, molti dei quali speravano in un loro ritorno a sorpresa per la regia del prossimo Avengers: Secret Wars, la cui uscita è però prevista per il 2026. Si sospetta che questo film attinga alla storia dei fumetti, riunendo tutti i personaggi Marvel (e le loro varianti dei vari universi alternativi) per un'enorme battaglia. I fan sperano che questo possa essere un "evento" sufficiente per attirare i veterani dei Marvel Studios di tutti i tipi - da attori come Robert Downey Jr., Chris Evans e Hugh Jackman, agli stessi Russo come registi. Ora sappiamo almeno che quest'ultima ipotesi non si concretizzerà.