Avengers, i fratelli Russo rispondono alle accuse di Anthony Mackie: ecco cosa hanno detto

Come saprete, nei giorni scorsi Anthony Mackie ha parlato contro i Marvel Studios chiedendo maggior diversità nei film del Marvel Cinematic Universe, arrivando addirittura ad accusare di razzismo Black Panther.

Adesso è arrivata la risposta ufficiale dei fratelli Anthony e Joe Russo, acclamati registi Marvel: parlando con MovieMaker, i due autori si sono schierati a favore delle parole dell'attore, che proprio loro hanno introdotto nel MCU con Captain America: Winter Soldier e hanno diretto poi nei successivi Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Pensiamo che è sempre possibile fare meglio sotto ogni punto di vista, soprattutto da quello della diversità. Si possono fare ancora grandi passi in avanti in questo settore, quindi Anthony non ha affatto torto", ha detto Joe Russo. "Penso che tutti noi dobbiamo lavorare di più e più duramente per continuare a sostenere la diversità su entrambi i lati della cinepresa."

Anthony Russo ha aggiunto: "Proviamo un sacco di rispetto per Anthony Mackie. Non è solo un attore straordinario, ma è una persona straordinaria e abbiamo adorato lavorare con lui per tutti questi anni."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli ultimi aggiornamenti su Falcon & The Winter Soldier, serie tv Disney+ che rappresenterà la prossima apparizione di Anthony Mackie e che proseguirà le vicende viste in Avengers: Endgame.